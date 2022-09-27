Рабочий посёлок Залари, Иркутская область, , 09:16 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 27 сентября известило о поисковой операции в связи с пропажей в тайге Заларинского района сборщика орехов.

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Сообщение о пропаже Семена Хиртуева поступило от родственников в минувшие выходные. Мужчина пропал во время сбора кедрового ореха, когда со своими товарищами отправился в тайгу в 50 километрах от деревни Хор-Тагна.

Группа из числа сотрудников полиции, волонтеров и спасателей с воскресенья занимаются поиском мужчины. Осложняется поиск труднодоступностью вероятного места пропажи. От районного центра (п. Залари) добираться возможно только на технике высокой проходимости порядка шести часов. Первая поисковая группа вернулась накануне вечером. В настоящее время дополнительно подключились сотрудники саянского поисково-спасательного отряда, волонтеры из Нукутского и Заларинского района для повторной отправки в район поиска.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно об успешном завершении поисковой операции в Шелеховском районе, где накануне вечером потерялся 12-летний мальчик. Он после школы в отсутствие взрослых ушел в лес за грибами вблизи населённого пункта Большой Луг и не вернулся.

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