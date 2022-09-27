Томск, , 09:16 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о сохранении пожароопасной погоды в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Лесной пожар в Томской области ЦУР Томской области

По информации Томского гидрометцентра, с 27 по 30 сентября в шести районах сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в управлении.

В частности, есть опасность возникновения ландшафтных пожаров и возгораний в поселениях, а также задымления территорий.