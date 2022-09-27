Кишинёв, 27 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Молдавии передали уголовное дело по компании Energocom в суд, не дожидаясь ответа из Киева, видимо, опасаясь, что ответ будет не в пользу обвинения. Об этом заявил журналистам экс-президент республики Игорь Додон.

Totalmedia.md Игорь Додон

Он прокомментировал первое слушание в суде по этому делу, которое прошло 26 сентября. Политик уверен, что у обвинения нет доказательств.

«Речь идет о 2008 годе. То есть они ничего не нашли, пока я был президентом, и пытаются что-то найти в том, что было 14,5 года назад. Это просто смешно на фоне того, что они делают с газом и электроэнергией. Мы уверены, что никаких доказательств нет», — сказал Додон.

Экс-президент заявил, что он ничего не боится и не будет прятаться.

Напомним, Додон в 2008 году был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. Его обвиняют в содействии растрате государственных средств при покупке компанией Energocom в том году у б. УССР электроэнергии по завышенным ценам. Это первое обвинение в адрес Додона, дело по которому дошло до суда.