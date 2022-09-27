Донецк, 27 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Каштановое, Ясное и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:45 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Каштановое: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; 07:55 — н. п. Новомихайловка — н. п. Ясное: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; 08:00 - н. п. Орловка - н. п. Каштановое: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:05 боевики ВСУ обстреляли из Орловки населенный пункт Ясиноватая, выпустив три снаряда калибра 152 мм.