Донецк, , 09:21 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики работают все избирательные участки, об этом сообщил 27 сентября глава центральной избирательной комиссии республики Владимир Высоцкий.

Флаг ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Он напомнил, что в ДНР начался последний день референдума по вопросу воссоединения с Россией. Все избирательные участки открыты с 08:00 мск.

«Граждане, которые не успели проголосовать при помощи выездных комиссий, могут сделать это непосредственно на избирательных участках», — сказал Высоцкий РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум в ДНР стартовал 23 сентября, как и в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. За четыре дня голосования явка в ДНР превысила 86%.

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