Лос-Гатос, США, , 09:15 — REGNUM Стриминговая компания Netflix заявила о том, что откроет свою первую внутреннюю игровую студию в Финляндии, как передает CNBC.

Заставка Цитата из тизера Netflix

За последний год развлекательный гигант приобрел финскую компанию Next Games примерно за 72 миллиона долларов и три внешние игровые студии. Объявленный проект станет первой собственной студией Netflix по разработке игр.

Netflix планирует, что к концу 2022 года сможет предложить для загрузки подписчикам около 50 мобильных игр. В перечень входят игры «Stranger Things: 1984» и «Queen’s Gambit Chess», основанные на сериалах компании.

На август 2022 года игры Netflix не пользовались особой популярностью среди подписчиков. По данным Apptopia, менее 1% из 220 миллионов подписчиков Netflix ежедневно играли в ее игры.

Стриминговая компания за последние месяцы потеряла множество подписчиков, и их отток продолжается.

«Это еще только начало, и нам предстоит еще многое сделать, — сказал вице-президент компании по игровым студиям Амир Рахими. — На разработку игры могут уйти годы, поэтому я горжусь тем, что в первый год мы уверенно строим фундамент наших игровых студий».

Компания заявила, что в ее играх не будет рекламы и покупок внутри приложений. В настоящее время пользователи могут видеть предлагаемые игры в приложении Netflix, но сами игры загружаются как отдельные приложения.

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