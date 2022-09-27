Ярославль, , 09:17 — REGNUM В центре Ярославля мужчина ограбил 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Задержанный УМВД по Ярославской области

Инцидент произошёл на улице Свободы. Школьница держала телефон в руках, находясь на остановке общественного транспорта. Безработный ярославец выхватил гаджет из рук девочки и убежал.

«Стоял в наушниках, слушал музыку. Увидел, что она играет в телефон. Выхватил и побежал в сторону дворов на Угличскую», — сказал ярославец.

Мужчину задержали, телефон вернули ребёнку. Сам обвиняемый пояснил, что в момент преступления был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

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