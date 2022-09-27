Джакарта, , 09:14 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин встретился с индонезийскими гражданами, которые находятся в Японии, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я должен добавить, что для улучшения человеческих ресурсов Япония предоставила нам много стипендий и обучения техническим навыкам, и мы надеемся расширить преподавание японского языка, профессиональное образование и возможности сообщества по реагированию на стихийные бедствия», — заявил вице-президент Мааруф Амин в посольстве Индонезии в Токио.

«В следующем году Индонезия и Япония отметят 65-летие индонезийско-японских отношений, и я надеюсь, что дружба, которая длится уже шесть десятилетий, станет более тесной и обеспечит благосостояние народов обеих стран», — добавил Мааруф Амин.

Ранее ассоциации индонезийских работников в Японии попросили оказать поддержку в области безопасности труда.

По словам посла Индонезии в Японии Хери Ахмади, по состоянию на декабрь 2021 года общее число индонезийских граждан в Японии достигло 59 820 человек, состоящих из постоянных жителей, владельцев разрешений на временное проживание, стажеров, студентов, жен/мужей японских граждан. Из общего числа граждан Индонезии наибольшее число стажеров — около 25 007 человек, за которыми следуют 7077 владельцев разрешений на постоянное проживание и 5855 специальных квалифицированных рабочих.

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