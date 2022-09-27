Грозный, 27 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал участие чеченских бойцов в спецоперации — борьбой с сатанизмом. Для каждого мусульманина она является самой праведной и почетной. Всем военнослужащим, отправляющимся в зону проведения спецоперации на территории б. УССР, муфтий пожелал победы и скорейшего возвращения домой. С такими словами напутствия выступил он перед очередной группой военнослужащих и добровольцев, отправившихся в Донбасс 26 сентября из аэропорта Грозного.

Варвара Захарова ИА REGNUM Мечеть Сердце Чечни

«Салах-Хаджи Межиев подчеркнул, что борьба с сатанизмом и его последователями есть самое праведное дело и чистый джихад на пути Всевышнего Аллаха. Он пожелал сотрудникам батальона победы на этом трудном и опасном пути, а также благополучного возвращения домой», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Как рассказали в мэрии города Грозного, для поддержки воинов из Чечни духовенство республики организовало проведение коллективных намазов в ночь с понедельника на вторник и с четверга на пятницу в Центральной мечети «Сердце Чечни».