Астана, , 09:14 — REGNUM Миграционная служба министерства внутренних дел Казахстана напомнила об обязанностях владельцев гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственникам квартир и других жилых помещений в стране уведомлять о прибытии иностранных граждан. Об этом 27 сентября сообщает портал Polisia. kz.

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Как отметил и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков, слова которого приводит портал, указанный комитет призывает строго соблюдать требования миграционного законодательства.

«Разъясняем, что согласно пункту 9 «Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан», утвержденных постановлением Правительства РК №148 от 21 января 2012 года, физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантов. Данное уведомление обязательно подается в течение трёх рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина», — сказал он.

Также Аталыков подчеркнул, что при не уведомлении МВД о пребывании иностранцев, принимающие в Казахстане физические и юридические лица привлечено к ответственности по статье 518 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях.

«Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 месячных расчетных показателей, а при повторном нарушении — до 100 месячных расчетных показателей, что эквивалентно 306 тысячам тенге. Для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение — штраф в размере 30 месячных расчетных показателей или 91 890 тенге», — добавил и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что правительство Казахстана хочет привлекать иностранных ученых и квалифицированных специалистов для работы в стране. Для этого им хотят предоставить ряд льгот и упростить оформление документов.