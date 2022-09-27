Москва, , 09:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравления президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову с Днём независимости. Текст телеграммы опубликован 27 сентября.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент России отмечает, что Туркмения движется по пути экономического и социального развития, а следуя политике нейтралитета, вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

«Отношения между нашими государствами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, вышли на уровень углублённого стратегического партнёрства, — говорится в тексте поздравления. — Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях».