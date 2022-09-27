Калуга, , 09:18 — REGNUM В Калужской области туристический поток в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился в 2,8 раза к уровню 2019 года и составил 141,6%. В 2021 году продолжал развиваться внутренний туризм, чему способствовали два главных фактора: туристический кэшбэк и закрытые границы. Об этом 27 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Инографика к всемирному дню туризма Калугастат

Среди регионов России наибольшей популярностью Калужская область пользуется у москвичей — 62,2% и жителей Московской области — 14,2%. На внутренних направлениях в целом растет поток индивидуальных туристов, это расширяет географию аудитории региональной туриндустрии. Местные жители стали активнее интересоваться достопримечательностями родного края, посещать малые города с богатой историей: Мещовск, Козельск, Боровск и другие города Калужской области. Обнинск привлекает как центр научного туризма.

Выездной туристический поток в зарубежные страны, по сравнению с 2020 годом, увеличился в 3,3 раза, но остался ниже уровня 2019 года на 25%. Калужская область располагает множеством коллективных средств размещения — как 4-5-зведочными отелями или домами отдыха повышенной комфортности, так и недорогими гостиницами и хостелами, а также различными базами отдыха, где вдали от городской суеты человек ощущает себя маленькой частичкой большой природы. В 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось количество размещенных гостей в коллективных средствах размещения области: в гостиницах и аналогичных средствах размещения — на 27,4%, в специализированных — на 49,5%. Самыми посещаемыми странами в 2021 год калужскими туристами стали: Турция (61,2%), Египет (17,1%), Объединенные Арабские Эмираты (4%), Кипр (3,4%).

«В России ежегодно, начиная с 27 сентября 1983 года, отмечается Всемирный день туризма — праздник, посвященный путешествиям и людям, которые работают в индустрии гостеприимства. Для калужского региона развитие туризма — одно из приоритетных направлений. Привлечение туристов и экскурсантов в Калужскую область, ознакомление с ее историей и достопримечательностями, способствует укреплению экономики региона, повышению его привлекательности в глазах инвесторов», — отметили в Калугастате.

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