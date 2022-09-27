Осло, 27 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Норвежский гроссмейстер, чемпион мира Магнус Карлсен обвинил американского шахматиста Ханса Ниманна в жульничестве. Об этом 27 сентября он заявил в Twitter.

Lennart Ootes Магнус Карлсен

«Считаю, что Ниманн обманывал чаще, и чаще в последнее время, чем говорил. Его прогресс необычен, и во время нашей партии у меня сложилось впечатление, что он не был напряжён или даже полностью сосредоточен на игре в критических ситуациях, когда давал мне отпор чёрными фигурами так, как могут лишь некоторые шахматисты», — написал Карлсен.

Он добавил, что больше не будет играть с Ниманном и не хочет играть с соперниками, которые неоднократно обманывали в прошлом.

Напомним, ранее Карлсен покинул турнир в Сент-Луисе (США) после поражения от 19-летнего Ниманна. Тогда многие заподозрили американца в мошенничестве. Потом они вновь встретились уже в другом турнире, и Карлсен неожиданно сдался на втором ходу.

Ранее Ниманн признавался в том, что жульничал на двух онлайн-турнирах, когда ему было 12 и 16 лет, но при этом заявил, что всегда честно играл против Карлсена.