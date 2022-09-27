Ляонин, Китай, 27 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Энергоблок № 6 атомной электростанции «Хунъянхэ» в провинции Ляонин на северо-востоке Китая запущен в эксплуатацию на полную силу, и этой зимой он будет обеспечивать отоплением местных жителей на территории площадью 242 400 кв м в городе Хунъянхэ, сообщила 26 сентября China Media Group (CMG).

Hualong One

Это поможет обеспечить зимнее электроснабжение в регионе, который в прошлом году столкнулся с острой нехваткой электроэнергии. Этот шаг также связан с тем, что Китай стремительно наращивает производство ядерной энергии и другой экологически чистой энергии на фоне глобальных энергетических проблем и целей страны по сокращению выбросов углекислого газа. По данным CMG, ядерное отопление будет более эффективным, чем угольное, при этом не будет выделяться углекислый газ.

Стоимость установки составляет почти 90 млрд юаней ($12,56 млрд), а общая установленная мощность превышает 6,7 млн кВт. Это крупнейшая действующая атомная электростанция в Китае и третья по величине в мире. Если все шесть энергоблоков будут работать на полную мощность, станция сможет вырабатывать 48 млрд кВт в год, что составляет около 20% от общего энергопотребления Ляонина, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа примерно на 39,93 млн тонн, согласно отчету CMG.

Отдельно, на блоке №2 атомной электростанции «Тайпинлин» в южно-китайской провинции Гуандун завершилась установка защитного купола 25 сентября. Развитие событий показывает, что строительство атомных электростанций на флотах с использованием Hualong One, ядерного реактора третьего поколения китайского производства, идет упорядоченным образом.

Сотрудник Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), главного экономического планировщика Китая, заявил, что Китай будет развивать новые типы энергетической инфраструктуры, а установленная мощность атомных электростанций, как ожидается, достигнет около 70 млн кВт к 2025 году.

Будучи крупнейшей страной с точки зрения производства энергии, Китай стремится к созданию диверсифицированной и экологически чистой системы энергоснабжения. Установленная мощность возобновляемых источников энергии в стране превысила 1,1 млрд кВт, что составляет более 30% от общемирового объема. По данным NDRC, установленные в стране гидроэнергетические, ветровые и солнечные мощности, а также масштабы строящейся атомной энергетики занимают лидирующее место в мире.

Усилия Китая по диверсификации своей энергетической структуры предпринимаются на фоне обострения глобального энергетического кризиса, главным образом из-за геополитических конфликтов, инфляции, нарушенных цепочек поставок, а также экстремальных погодных условий. Европейские цены на природный газ и электроэнергию взлетели до небес, и местное население может столкнуться с «самой холодной» зимой в условиях дефицита энергии.