Челябинск, 27 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Челябинске проходит заключительный день голосования н референдумах о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области с Россией. Об этом сообщает облизбирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование на референдуме по вопросу воссоединения с Россией. ДНР.

Одной из первых проголосовавших утром 27 сентября стала жительница Донецка. Под прицелом видеокамеры Татьяна Сергеевна опустила бюллетень в урну для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, проголосовать в этот день можно на участках в ДК им. Колющенко. Они от крыты с 10:00 до 16:00.

После окончания голосования комиссии приступят к подсчёту голосов. А полученные результаты отправят в избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.