Мелитополь, 27 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Киевские войска могут попытаться пойти в наступление в районе Энергодара и его пригородов. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 27 сентября РИА Новости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

По его словам, союзные силы ранее отбили несколько попыток высадки десанта ВСУ. При этом была задействована в том числе авиация.

«Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путём форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригорода, в селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», — заявил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов рассказал, что киевский режим препятствует выезду людей в освобождённую часть Запорожской области.

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