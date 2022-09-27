деревня Харанут, , 09:06 — REGNUM В деревне Харанут Эхирит-Булагатского района возвели фельдшерско-акушерский пункт, сообщает 27 сентября телеграм-канал Минздрава Иркутской области.

ФАП Минздрав Приангарья

«Сейчас решается вопрос обеспечения лечебного учреждения кадрами. Новый ФАП возглавит медицинский работник, которого направят в Эхирит-Булагатский район по программе «Земский фельдшер». Как только получим все разрешающие документы на возведённый ФАП, будем принимать на работу специалистов, желающие работать есть», — рассказал главный врач областной больницы №2 Алексей Анганаев.

Ранее в деревне Харанут ФАПа не было, местные жители получали помощь в Тугуйской участковой больнице. Возведение модульной конструкции уже завершили, в ближайшее время начнётся благоустройство территории. Запланировано установить ограждение, дизель-генераторную станцию, обустроить канализацию и контейнерную площадку для мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец августа 2022 года, в Иркутской области было принято 20 ФАПов и пять амбулаторий.

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