Берлин, , 09:06 — REGNUM Причиной происшествия на газопроводах «Северный поток» могла стать диверсия. Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Северный поток Официальный сайт ПАО «Газпром»

Ранее стало известно о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток» и одной из ниток «Северного потока — 2». По информации немецкого издания, причиной ЧП на трубопроводах могла стать целенаправленная диверсия.

Как сообщало ИА REGNUM, исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм зафиксированы утечки газа, заявили в морском управлении королевства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дании подтвердили утечку газа северо-восточнее Борнхольма