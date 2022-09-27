Берлин, 27 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Причиной происшествия на газопроводах «Северный поток» могла стать диверсия. Об этом пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

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Ранее стало известно о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток» и одной из ниток «Северного потока — 2». По информации немецкого издания, причиной ЧП на трубопроводах могла стать целенаправленная диверсия.

Как сообщало ИА REGNUM, в исключительной экономической зоне Дании, северо-восточнее острова Борнхольм, зафиксированы утечки газа, заявили в морском управлении королевства.