Запорожье, Украина, 27 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Обвинения в государственной измене, в которой киевский режим обвинил главу движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, смехотворны. Такой комментарий дал Рогов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Обвинения, выдвинутые в мой адрес, считаю смехотворными. Я всегда стоял на юнионистских позициях, считая что [б. УССР] и Россия — это искусственно разделённое в 1991 году сепаратистами единое целое, а [граждане б. УССР] и русские — один народ», — добавил Рогов.

Он также указал, что «такое заочное судилище только подтверждает, что мы всё делаем правильно. Если враги бесятся, значит, мы на верном пути».

Глава движения отметил, что Киев продолжает осуществлять разнообразные попытки запугать жителей Запорожской области и добавил, что это никак не скажется на их стремлении воссоединиться с Россией.

Напомним, на территории б. УССР против председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова возбуждено уголовное дело о государственной измене и сотрудничестве с Россией. Как заявили в офис генпрокурора, Рогов якобы «подыскивал людей и склонял их к сотрудничеству» с Россией, также он организовал сбор средств на покупку беспилотников для использования против ВСУ.

Уточняется, что председатель движения «перешёл на сторону врага и добровольно оказывал помощь в проведении подрывной деятельности» против б. УССР.