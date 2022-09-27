Бухарест, 27 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Сотни медицинских учреждений по всей Румынии объявили о закупке теплых одеял для своих пациентов. Об этом 27 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По некоторым данным, соответствующая акция проходит в рамках программы подготовки клиник и больниц к предстоящему отопительному сезону.

«Пока неизвестно, каким именно образом мы сможем гарантировать тепло в палатах, поэтому придется обеспечить людей индивидуальными средствами защиты от перепадов температуры», — говорится в заявлении Профсоюза медработников Румынии.

Общие объемы и суммы закупок не разглашаются. При этом в министерстве здравоохранения Румынии не комментируют подобную инициативу.

Как утверждают независимые румынские аналитики, сложившаяся ситуация возникла из-за поддержки официальным Бухарестом международных экономических санкицй против Российской Федерации.