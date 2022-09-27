Токио, , 09:05 — REGNUM В ходе визита в Южную Корею вице-президент США Камала Харрис посетит демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую КНДР и Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Данное заявление он сделал 27 сентября в ходе встречи с представительницей США.

По словам главы южнокорейского правительства, запланированный на 29 сентября визит в ДМЗ является «символическим шагом» для союза Сеула и Вашингтона.

В свою очередь, Камала Харрис назвала двусторонний альянс «стержнем безопасности и процветания в Индо-Тхоокеанском регионе».

Сообщается, что в ходе поездки в Сеул вице-президент США встретится с командованием американского военного контингента, а также почтит память южнокорейских и американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны (1950–1953 гг).

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