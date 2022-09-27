Уфа, , 09:05 — REGNUM Более 55 тысяч деревьев и кустарников высадили в Башкирии в единый день экологической акции «Зелёная Башкирия». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Высадка деревьев Rostov-gorod.ru

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в республиканском правительстве.

«В единый день акции 24 сентября в озеленении приняли участие более 144 тысяч человек. В республике высадили 55 тысяч деревьев и кустарников, из них 15 тысяч — крупномерные деревья высотой свыше 2,5 метров», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирины Головановой.

Сообщается, что в акции приняли участие школьники, волонтёры, студенты, трудовые коллективы и неравнодушные жители. Акцент был сделан на высадку 66 тематических аллей, пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году акция «Зеленая Башкирия» стартовала 24 сентября и продлится до 8 октября.