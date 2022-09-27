Пекин, 27 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Компания Airbus подписала соглашение с китайской China National Aviation Fuel Group о закупке экологически чистого авиационного топлива (SAF) для осуществления операций по доставке из Центра доставки Airbus в Тяньцзине, сообщает 27 сентября газета Global Times.

Ienac Самолёт Airbus

Топливо, которое будет предоставлено SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Co, производится из отработанного растительного масла. Airbus заявила, что ее завод в Тяньцзине начнет полеты с использованием SAF до конца года. Это будет первый случай, когда Airbus завершит поставки клиентам с использованием SAF из Центра доставки Airbus в Тяньцзине.

SAF — это авиационное топливо экологически чистого производства, получаемое из различных видов сырья, от отработанных жиров, масел и консистентных смазок до бытовых и лесных отходов. Было показано, что по сравнению с ископаемым реактивным топливом SAF приводит к сокращению выбросов CO2 на 85% на протяжении всего жизненного цикла SAF.

Расширение использования SAF остается ключевым путем к достижению цели отрасли — нулевому уровню выбросов углекислого газа к 2050 году. Основные статистические данные, изложенные в отчете Waypoint 2050, указывают на то, что SAF может способствовать от 53 до 71% требуемого сокращения выбросов углерода.

В настоящее время все самолеты Airbus сертифицированы для полетов с использованием 50-процентной смеси SAF с керосином. Первое летное испытание Airbus с использованием 100% SAF на одном двигателе Airbus A350 было проведено в марте 2021 года, за которым последовали испытания однопроходного самолета A319neo в октябре 2021 года. В марте 2022 года Airbus успешно завершил третье 100-процентное летное испытание SAF на самолете A380. Цель этих кампаний летных испытаний — добиться сертификации 100-процентной SAF к концу этого десятилетия.

Ранее Global Times сообщила, что нефтеперерабатывающий завод Sinopec Zhenhai официально получил сертификат летной годности био-реактивного топлива, выданный Управлением гражданской авиации Китая 19 сентября 2022 года.