Абакан, , 09:02 — REGNUM Власти и жители Хакасии выразили соболезнования жителям Ижевска, где 26 сентября мужчина открыл стрельбу в школе. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в республиканском правительстве.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Страшные новости из Ижевска потрясли всю Хакасию. Ужасно, несправедливо и больно терять детей, самое ценное, что у нас есть», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

От имени всех жителей республики он принёс соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Скорбим вместе с вами», — сказал Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в школе №88 Ижевска произошла 26 сентября. Её устроил выпускник этой школы. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Ещё более 20 человек пострадали, практически все — школьники. В Удмуртии объявлен трёхдневный траур.