Джакарта, , 09:02 — REGNUM Командующий Вооруженными силами Индонезии генерал Андика Перкаса принял участие в конференции главнокомандующих вооруженными силами Индо-Тихоокеанского региона, чтобы обсудить ряд вопросов сотрудничества в различных секторах с участием 10 соседних стран, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Не только совместные военные учения, встречи со странами-партнерами направлены на установление сотрудничества в области развития инфраструктуры, особенно осуществляемой Вооруженными силами», — заявил Андика Перкаса.

Конференция главнокомандующих вооруженными силами Индо-Тихоокеанского региона проводится каждый год, и в 2022 году это будет 26-я встреча, организованная Австралией и Соединенными Штатами.

На двусторонней встрече обсуждались вопросы благосостояния, развития инфраструктуры, укрепления доверия между странами, особенно в области обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо направил денежную помощь и другие предметы первой необходимости жителям Пакистана, пострадавшим от наводнений.

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