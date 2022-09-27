Копенгаген, 27 сентября 2022, 09:02 — REGNUM В исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм зафиксированы утечки газа, сообщили 27 сентября в морском управлении королевства.
Согласно предупреждению, из-за утечки газа существует опасность для движения судов.
Вокруг точек, где были зарегистрированы утечки, установлены запретные для судоходства зоны, уточнили в управлении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG сообщил о резком падении давления на обеих нитках газопровода. Причины произошедшего устанавливаются. При этом накануне произошло падение давления на трубопроводе «Северный поток — 2» на территории Дании рядом с островом Борнхольм.
Читайте также: Nord Stream 2 AG заявил о разгерметизации СП-2 в водах Дании
Читайте развитие сюжета: Der Tagesspiegel: повредить нити «Северных потоков» могла диверсия