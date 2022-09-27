Донецк, 27 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Вооруженные формирования бандеровцев обстреляли населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Минерального был произведён в 08:20 (совпадает с мск) и в время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 08:35 ВСУ выпустили ещё три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Чечни 26 сентября отправились для выполнения боевых задач в районы Донбасса военнослужащие батальона «Юг-Ахмат».