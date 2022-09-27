Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки прибыли более 15 тыс. жителей Донбасса и б. УССР. Об этом 27 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область стала первым регионом России, принявшим беженцев из Донбасса. С 19 февраля на Дону действует режим ЧС.