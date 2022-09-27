Закаменский район, Бурятия, , 08:59 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению лесного пожара на территории Закаменского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.

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По данным ведомства, причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнём. В борьбе с огнём задействовано 95 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, а также 11 единиц техники.

«Общая площадь, пройденная огнем, составила 0,8 га. На утро 27 сентября работы по тушению лесного пожара продолжаются, новых очагов возгорания в лесах не зарегистрировано», — добавили в агентстве.

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