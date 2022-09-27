Анадырь, , 08:57 — REGNUM Председатель думы Чукотки Валентина Рудченко направила траурную телеграмму главе Удмуртии Александру Бречалову.

Скорбь о погибших Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Невозможно выразить словами боль, которую мы испытываем. Этому чудовищному злодеянию нет оправдания. Жители Чукотки скорбят вместе с вами. Сердцем и душою переживаем боль утраты. Желаем в это трудное время крепости духа родителям и скорейшего выздоровления раненым», — написала спикер думы ЧАО.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии приходят к стене скорби, открытой в память о жертвах трагедии в Ижевске, чтобы написать слова соболезнования и возложить цветы. Люди скорбят вместе с родными и близкими погибших.