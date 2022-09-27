Грозный, 27 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Из Чечни 26 сентября отправились для выполнения боевых задач в районы Донбасса военнослужащие батальона «Юг-Ахмат». Группа бойцов вылетела из аэропорта «Грозный» вместе с добровольцами из разных уголков России. Днем ранее наземным путем выдвинулась в зону проведения СВО колонна бронетехники подразделения «Юг-Ахмат». Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал о боевом настрое бойцов в своем телеграм-канале.

Sergey Novikov Колонна бронетехники в горах

«Настрой у воинов самый запредельный. С лезгинкой у самолётов они отправляются в путь. Бойцы решительно настроены зачистить землю Донбасса от бандитов и восстановить торжество справедливости, возвысив слово Аллаха. Впрочем, они уже достигли намеченного пункта и приступили к выполнению боевых задач. Бойцы батальона — опытные воины, которые имеют богатый опыт штурмовых действий», — написал глава Чечни.

Как уточнила ГТРК «Ставрополье», колонна бронетехники состояла из 105 машин. Численность бойцов вместе с добровольцами составила более 200 человек.