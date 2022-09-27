Москва, 27 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Непубличные каналы связи используют высокопоставленные лица России и США, чтобы продолжать контакты в условиях жёсткой конфронтации. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

По его словам, продолжаются и будут продолжаться телефонные контакты, обмены нотами и личными письмами, контакты через посольства. Работа не останавливается, но она «стала другой».

«Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом», — сказал Рябков.

Он рассказал, что в последние месяцы Москва не раз направляла предостережения Вашингтону по непубличным каналам связи. Предупредительные сигналы касались того, что со стороны США «безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте».

Российская сторона снова и снова призывает американских собеседников «охолонуть и не накачивать обстановку», добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков также заявил, что подход России к возможному применению ядерного оружия остался прежним. Он задан военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

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