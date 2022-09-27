Владивосток, , 08:57 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, совершающий переход в пункт постоянного базирования, провёл у берегов Камчатки противолодочные учения. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» U.S. Navy

В соответствии с замыслом учений, экипажу БПК «Адмирал Пантелеев» поступили от противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ данные о нахождении в районе неопознанной субмарины условного противника. Получив команду на поиск подводной лодки, «Адмирал Пантелеев» изменил курс и приступил к выполнению задания.

пресс-служба ВВО «После обнаружения «вражеской» подводной лодки экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» условно применил по ней реактивные глубинные бомбы и противолодочные торпеды. Задачи учений были успешно выполнены».

Субмарина «противника» в ходе учений имитировалась электронным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана за 12 дней прошли более трёх тысяч морских миль.

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