Новосибирск, 27 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах для жителей России означает то, что социальные выплаты вырастут в соответствии с уровнем прожиточного минимума. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Масалова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«Заработная плата работников является важной составляющей в доходах населения. На фоне инфляции и экономической нестабильности правительством принимаются меры по регулированию уровня заработных плат. Надо отметить, что на государственном уровне существует две возможности для данного регулирования: это установление верхней планки (так было в плановой экономике в советский период, когда необходимо было поддерживать низкий уровень социальной дифференциации в обществе), и определение нижней границы, меньше которой работодатель не может выплачивать заработную плату своим работникам (такая практика сложилась в условиях рынка, чтобы защитить работающее население). МРОТ — это сумма денежных средств, которую гарантированно получает работник при стандартных условиях его трудовой деятельности (на полную ставку, при отработанных часах/сменах за месяц и т.д.). Следует отметить, что с данной суммы уплачивается НДФЛ 13%», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что с 2018 года минимальный размер привязали в прожиточному минимуму, тем самым установив его на уровне стоимости условной потребительской корзины, в которую входят ключевые продукты питания (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственные товары, а также услуги, в том числе платежи за ЖКХ. Размер прожиточного минимума является критерием для оценки нуждаемости населения. До этого времени МРОТ не дотягивал до прожиточного минимума. В настоящее время принято решение, что минимальный размер оплаты труда будет установлен выше прожиточного минимума. На 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей прожиточный минимум на душу населения, а МРОТ установить на уровне — до 16 242 рублей. Таким образом, на фоне роста цен будет обеспечена поддержка доходов граждан.

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«Для рядового гражданина это означает, что социальные выплаты вырастут в соответствии с уровнем прожиточного минимума, который также будет проиндексирован (годовая индексация составит 13,6%). Следовательно, увеличатся размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социальный контракт (при социальном контракте человек, доход которого ниже прожиточного минимума, заключает соглашение с региональными органами социальной защиты, получает от соцзащиты деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело) по ряду направлений, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Таким образом, по данным Министерства труда и социальной защиты России, вырастут ежемесячные выплаты для 15 млн граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин, — уточнила Юлия Масалова. — Для работников, получающих заработную плату на уровне МРОТ, также уровень дохода вырастет (годовая индексация составит — 16,9%), и он станет даже чуть выше, чем величина прожиточного минимума. В то же время для работодателей, которые устанавливают своим работникам такой уровень заработной платы, это означает необходимость обязательного повышения, что, конечно же, отразится на их затратах».

В целом, подчеркнула эксперт, можно сказать, что со стороны правительства ведется планомерная работа по повышению доходов граждан с учётом прогнозируемого уровня инфляции (в годовом исчислении за 2022 год она составляет 14,3%). Таким образом, продолжает она, если по МРОТ индексация превышает данный уровень, то по прожиточному уровню немного не дотягивает до него.