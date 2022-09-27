Иркутск, 27 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Иркутская область 27 сентября отмечает свой 85-летний юбилей. По этому случаю губернатор Приангарья Игорь Кобзев обратился к жителям региона с приветственной речью. В ней, в частности, сказано:

Правительство Иркутской области Иркутск

«Дорогие жители Иркутской области! Уважаемые сибиряки! Мы с вами проживаем непростые, действительно исторические времена. Наши воины выполняют свой гражданский долг — стоят на защите Отечества. Многих из вас переполняют эмоции и переживания, и я понимаю вас.

Вчерашний день был трагическим. На севере нашего региона, в военном комиссариате города Усть-Илимска, совершено страшное преступление. В Ижевске открыли стрельбу в школе, погибли дети и взрослые. Больно и тяжело осознавать произошедшее.

Сегодня, 27 сентября, официальная дата 85-летия со дня образования нашей Иркутской области. Прибайкалье — уникальная территория. К озеру Байкал, жемчужине Сибири, стремится путь с запада страны. От Байкала начинается путь на Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Но главная ценность нашего региона — это все вы. Сильные, мужественные, справедливые люди. Сибиряки героически защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудились в тылу, поднимали экономику страны, строили ГЭС, крупнейшие лесопромышленные, металлургические, химические комбинаты и молодые города. Их имена внесены в мировой список выдающихся деятелей науки, искусства, культуры.

Свои искренние поздравления в связи с юбилеем области вам адресовал наш президент Владимир Путин. Он отметил, что сейчас роль Прибайкалья в жизни России возросла особенно сильно, что перед регионом стоят масштабные задачи. Они связаны со стабильной работой энергетического, лесоперерабатывающего, горнодобывающего комплексов, с привлечением инвестиций в машиностроение, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство, реализацией крупных высокотехнологичных проектов».

Губернатор Игорь Кобзев также отметил, что он полностью согласен с президентом: достижение этих целей послужит повышению качества жизни людей. Поэтому сейчас особенно важно сплотиться, быть вместе. «Сила сибиряков в единстве. Давайте будем сильными, будем ставить амбициозные цели и вместе их достигать. Поздравляю вас с нашим праздником, желаю, чтобы вы были здоровы и чтобы ваших семьях царило благополучие», — пожелал глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 26 сентября поздравил жителей Приангарья с 85-летием образования Иркутской области. Военком Усть-Илимска (Иркутская область) получил тяжёлое ранение в результате стрельбы 26 сентября.

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