Отопительный сезон в Ульяновске начался не для всех
Ульяновск, 27 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Ульяновске продолжается массовая подача тепла в учреждения социальной сферы, обогревается более 60% зданий. Отопление в многоквартирные дома пока подаётся только по заявкам. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.
На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска отмечено, что в настоящее время к отоплению подключено 62% зданий, то 387 объектов из 627. Обогреваются 84 больницы, 155 детских садов, 93 школы, 14 учреждений дополнительного образования, 13 спортивных школ.
По его словам, жилой фонд «также готовы начать отапливать досрочно, но только при желании собственников жилья». В мэрии уточняют, что для пуска тепла необходимы заявки собственников.
Напомним, что для жилищного фонда с централизованной системой теплоснабжения пуск тепла начнётся через пять суток, в течение которых среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 градусов.
Отметим, что на 26 сентября в Ульяновской области запущены 256 котельных из 995 (25,7%). Тепло поступило в 19,8% учреждений здравоохранения, 23,5% детсадов, 33,9% школ.
Как сообщало ИА REGNUM , отопительный сезон в Ульяновской области, в том числе в региональном центре, начался 26 сентября.