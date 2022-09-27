Ульяновск, 27 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Ульяновске продолжается массовая подача тепла в учреждения социальной сферы, обогревается более 60% зданий. Отопление в многоквартирные дома пока подаётся только по заявкам. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновска отмечено, что в настоящее время к отоплению подключено 62% зданий, то 387 объектов из 627. Обогреваются 84 больницы, 155 детских садов, 93 школы, 14 учреждений дополнительного образования, 13 спортивных школ.

«Нужно ускоряться, чтобы в самые сжатые сроки тепло получили все соцобъекты на территории Ульяновска», — написал в телеграм-канале глава Ульяновска Дмитрий Вавилин .

По его словам, жилой фонд «также готовы начать отапливать досрочно, но только при желании собственников жилья». В мэрии уточняют, что для пуска тепла необходимы заявки собственников.

Напомним, что для жилищного фонда с централизованной системой теплоснабжения пуск тепла начнётся через пять суток, в течение которых среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 градусов.

Отметим, что на 26 сентября в Ульяновской области запущены 256 котельных из 995 (25,7%). Тепло поступило в 19,8% учреждений здравоохранения, 23,5% детсадов, 33,9% школ.

Как сообщало ИА REGNUM , отопительный сезон в Ульяновской области, в том числе в региональном центре, начался 26 сентября.