Самара, 27 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Уникальную операцию пациенту с редкой травмой — переломом зубовидного отростка второго шейного позвонка — выполнили в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н. И. Пирогова. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Михаил Нестеров. Хирург. 1933

Сообщается, что нейрохирурги впервые в Приволжском федеральном округе применили метод остеосинтеза с помощью биодеградирующего винта.

Отмечается, что житель Новокуйбышевска получил такую травму во время отдыха на даче.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением №5 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова Сергея Сергеева, такие травмы сопряжены с высоким риском для жизни пациента.

«Остеосинтез подобного перелома — достаточно сложная операция. В стране подобные вмешательства проводятся всего 15−20 раз в год. При проведении данной операции мы впервые применили биодеградирующий винт, что позволило исключить отторжение, смещение импланта и, как следствие, надежно зафиксировать перелом. Винт способствует более качественному образованию костной мозоли и раннему восстановлению пациента после операции», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что сейчас пациент может перемещаться, не ощущая боли.