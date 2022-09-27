Москва, , 08:52 — REGNUM В России об отсрочке от частичной мобилизации своих работников, которым трудно найти замену, попросили руководители предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и строительных компаний, передает 27 сентября РБК.

Военнослужащие призыва ВС РФ Mil.ru

Так, ассоциации АПК просят Минсельхоз помочь в предоставлении отсрочки для работников, подчеркивая риски срыва уборочной кампании, дефицита овощей, фруктов мяса и роста цен.

А производители стройматериалов опасаются, что военный призыв затронет высококвалифицированных специалистов, что поставит под угрозу производственный процесс, в том числе системообразующих предприятий.

Также аналогичное письмо в Минпромторг направила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС), которая производит трубы для ЖКХ, ОПК, для газификации регионов РФ. Поставки без квалифицированного персонала могут быть сорваны.

ИА REGNUM ранее сообщало, запросили бронь для своих специалистов производители электроники, фармацевтических компаний, угольные предприятия.

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