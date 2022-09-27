Оттава, , 08:52 — REGNUM Исполнитель главной роли в комедийном научно-фантастическом сериале «Засланец из космоса» Алан Тьюдик рассказал, когда команда проекта приступит к съёмкам третьего сезона шоу. Об этом 27 сентября сообщает портал Comicbook.

Ванкувер (сс) Colin Knowles

«Это будет январь, но он приближается», — сказал Тьюдик, также добавив, что у создателей фильма ещё «есть немного времени». Актёр отметил, что съёмки начнутся в канадском Ванкувере как раз тогда, когда «похолодает и дождь будет самым сильным, самым сильным и самым непрекращающимся».

При этом он подчеркнул, что считает Ванкувер красивым местом и любит этот город. Как отметил Тьюдик, он никогда не думал, что сможет привыкнуть к дождю. «Ты просто перестал его замечать, это здорово», — заявил актёр.

Напомним, сериал «Засланец из космоса» выходит на телеканале Syfy Universal с 27 января 2021 года. Его сюжет рассказывает о том, как на Землю прибывает инопланетянин, целью которого является уничтожение человечества и подготовка планеты к вторжению. Однако по мере знакомства с человеческой расой пришелец начинает сомневаться в правильности своей миссии. Премьера третьего сезона шоу запланирована на 21 июля 2022 года.

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