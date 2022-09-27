Луганск, 27 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике явка на референдуме по итогам четырёх дней превысила 83%, сообщили в ЦИК республики.

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Сегодня в республике начался заключительный, пятый день голосования, на котором решается вопрос о воссоединении ЛНР с Российской Федерацией. По итогам четырёх дней явка составила 83,61%.

ЦИК пояснили, что референдум будет признан состоявшимся, если явка превысит 50% от включенных в списки избирателей.