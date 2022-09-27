Пекин, , 08:51 — REGNUM Кимчи китайского производства, или паоцай, как называют консервированный капустный гарнир на киатйском, стал важной поддержкой для Южной Кореи после того, как плохая погода ударила по урожаю капусты там, сообщает 27 сентября газета Global Times

Кимчи Nagyman

Газета узнала из нескольких источников, что экспорт кимчи в Южную Корею оказался очень высоким с начала 2022 года из-за высокого спроса.

«Средний объем экспорта кимчи китайского производства в Южную Корею составляет около 10 стандартных контейнеров в неделю», — сказал поставщик капусты из города Жэньчжао города Пинду провинция Шаньдун на востоке Китая Ли Цинси .

Город был назван «лучшим городом кимчи», поскольку около 80% кимчи, импортируемого Южной Кореей, производится именно там. Ли отметил, что спрос на кимчи был высоким в течение всего года, а объем экспорта в этом году немного снизился по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и транспортных расходов.

The Washington Post сообщила, что производство капусты в Южной Корее сократилось на две трети от нормы из-за плохой погоды, а цена взлетела до $7,81 за кочан со среднегодового показателя примерно в $4,17. Ведущий южнокорейский производитель кимчи Daesang объявил, что с октября повысит цены на 10% из-за роста себестоимости, говорится в отчете.

Ли сказал, что сейчас не самое подходящее время для сбора урожая капусты для приготовления кимчи, f местные фабрики кимчи используют капусту из соседней провинции Хэбэй на севере Китая по цене около 700 юаней ($97,78) за тонну.

В декабре 2020 года поданная Китаем заявка на паоцай в Международную организацию по стандартизации вызвала вражду с защитниками культуры кимчи в южнокорейских социальных сетях, которые обвинили Китай в попытке «украсть культуру», с чем китайские эксперты не согласились, назвав это «ненужной суетой».