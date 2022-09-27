Донецк, 27 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелу населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:25 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов из танка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times сообщила, что киевские боевики считают применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS неэффективным при боях за Артёмовск.