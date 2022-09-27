Якутск, 27 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. 32 года назад, 27 сентября 1990 года был подписан документ о вхождении Якутии в состав Российской Федерации. Сегодня в республике отмечают эту памятную дату, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С праздником якутян поздравил глава региона Айсен Николаев.

Герб Якутии

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«День государственности — это праздник единения многонационального народа Якутии. В юбилейный год мы открываем для себя новые горизонты, будем и дальше созидать во имя процветания родной земли, нашей страны. Благодаря плодотворному труду, активной гражданской позиции, патриотизму жителей республики мы достигнем все поставленные цели и претворим в жизнь заветные мечты во благо любимого Отечества!» — отметил глава республики.

Он возложил цветы к памятнику государственному деятелю Платону Ойунскому и пожелал жителям Якутии крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, удачи и успехов во всех начинаниях, благополучия и счастья.

«В этот день, 32 года назад, мы еще раз подтвердили незыблемость единства Якутии как части Российской Федерации, подтвердили преемственность судьбоносных решений 1922 года об автономии Якутии в составе РСФСР. Это день нашей гордости за родную республику, уважения к огромному пути, который отмечен ярчайшими подвигами якутян — ратными и трудовыми. Почти четыре века мы живём единой судьбой с великой Россией, во все времена разделяя все испытания и все победы. Сегодня мы все вместе стоим перед лицом испытаний, перед лицом угрозы нашему государству. Долг каждого из нас — быть вместе с Родиной и защищать ее. Уверен, что этот путь мы пройдем достойно!» — также сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей хотят освободиться от гнёта, поэтому для них очень важны референдумы, которые проходят сейчас, заявил 26 сентября в ходе прямой линии Айсен Николаев.