Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. На Сахалине разрушается мемориал в память о погибших в землетрясении в Нефтегорске, которое произошло в мае 1995 года. Губернатор островного региона Валерий Лимаренко за удручающее состояние памятника раскритиковал главу района.

Smchealth.org Землетрясение

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«Считаю недопустимым запускать такие памятные места, это огромное неуважение к людям, к памяти о большой трагедии для всей Сахалинской области. Обязанность глав районов лично следить за этим», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Глава Сахалина поручил немедленно привести мемориал в порядок.

Ранее в телеграм-канале «Сахалин-Курилы» написали, что на мемориале отваливается плитка. Памятник нуждается в ремонте и благоустройстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Охе получили новые квартиры 50 семей, чьи дома пострадали в результаты нефтегорского землетрясения 27 лет назад.