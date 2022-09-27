Томск, , 08:49 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет 61-летний местный житель по обвинению в убийстве сына. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Нож Ryk Neethling

По данным следствия, в июне 2022 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 40-летним сыном нанёс ему множественные удары ножом. В результате последний скончался на месте.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге осудили местного жителя, который убил собственного отца, расчленил его тело и выбросил останки в реку.

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