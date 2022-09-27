Богота, 27 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Около пяти тысяч вышли на марш в колумбийской столице Боготе против экономических и социальных реформ, предложенных президентом Колумбии Густаво Петро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на мэрию города.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Многие из демонстрантов размахивали плакатами с лозунгами «Нет налоговой реформе». Реформа повысит налоги и отменит льготы для тех, кто зарабатывает более $2259 в месяц, что примерно в 10 раз превышает минимальную заработную плату в стране.

Кроме того, президент предложил добиться изменений в сфере здравоохранении и выборов, а также провести земельную реформу, после которой бедные фермеры смогут купить недвижимость по ценам ниже рыночных.

Помимо Боготы, марши противников планов правительства прошли в городах Медельин, Кали, Армения и Вильявисенсио.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября газета El Tiempo написала о том, что по итогам августа инфляция в Колумбии достигла 10,84% в годовом выражении, что является максимальным значением с апреля 1999 года.