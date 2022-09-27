Кишинёв, 27 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Бессрочная акция в Кишинёве за проведение досрочных парламентских и президентских выборов продолжается десятый день. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба этой политической силы.

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Активисты выступают за отстранение от власти президента страны Майи Санду и её партии «Действие и солидарность».

«Протестующие каждое утро просыпаются с новыми надеждами. Пусть их услышит правительство, или жёлтая «чума» во главе с Майей Санду и подадут в отставку, объявят досрочные парламентские и президентские выборы», — заявили в пресс-службе.

Напомним, бессрочная акция протеста в Кишинёве идёт с 18 сентября. Протестующие установили более 200 палаток. По воскресеньям проходят массовые митинги.