19 граждан КНДР бежали в Южную Корею в первой половине 2022 года — Yonhap
Сеул, 27 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. За последние 10 лет 31 северокорейский беженец, перебравшийся на юг Корейского полуострова, вернулся на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства объединения Южной Кореи.
Известно, что в 2012 и 2013 годах в КНДР вернулись по семь человек, в 2014 и 2015 годах — по три человека, в 2016 и 2017 годах по четыре человека, в 2019, 2020 и 2022 годах — по одному человеку.
Среди причин, по которым беженцы решили вернуться в КНДР, в министерстве назвали: сложности в процессе адаптации к жизни, тоска по оставшимся в КНДР членам семьи.
Сообщается, что за последние пять лет двое беженцев повторно вернулись в Южную Корею.
По данным министерства, с 2010 по 2019 года в Южную Корею ежегодно прибывали порядка 1000 северокорейцев. Однако позднее их число стало сокращаться. В 2020 году в Южную Корею бежали 229 человек, а в 2021 году — 63 человека.
С января по июнь текущего года в Южную Корею прибыли лишь 19 северокорейских беженцев.