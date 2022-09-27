Сеул, 27 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. За последние 10 лет 31 северокорейский беженец, перебравшийся на юг Корейского полуострова, вернулся на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства объединения Южной Кореи.

Roman Harak КНДР

Известно, что в 2012 и 2013 годах в КНДР вернулись по семь человек, в 2014 и 2015 годах — по три человека, в 2016 и 2017 годах по четыре человека, в 2019, 2020 и 2022 годах — по одному человеку.

Среди причин, по которым беженцы решили вернуться в КНДР, в министерстве назвали: сложности в процессе адаптации к жизни, тоска по оставшимся в КНДР членам семьи.

Сообщается, что за последние пять лет двое беженцев повторно вернулись в Южную Корею.

По данным министерства, с 2010 по 2019 года в Южную Корею ежегодно прибывали порядка 1000 северокорейцев. Однако позднее их число стало сокращаться. В 2020 году в Южную Корею бежали 229 человек, а в 2021 году — 63 человека.

С января по июнь текущего года в Южную Корею прибыли лишь 19 северокорейских беженцев.