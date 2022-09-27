Калуга, 27 сентября 2022, 09:15 — REGNUM В калужских муниципалитетах создают рабочие группы по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное правительство.
Так, в Обнинске уже создана группа по вопросам помощи и поддержки семьям мобилизованных. Главная задача: оперативно решать вопросы в семьях — социального, медицинского и другого характера.
Ранее ИА REGNUM по информации военного комиссара Калужской области полковника Сергея Кузьменкова сообщало, что для участия в специальной военной операции в Донбассе будут мобилизованы более 2,5 тыс. жителей региона.
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